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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:27

  uaprofi написав:
  lara_08 написав:Укрсиб проснулся
UKRSIBBANK запускає «Валютообмінний» депозит
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... j-depozit/


100 грн. за текущий счёт в долларах как-то можно не платить?

может есть какой то способ, может какую карту нужно открыть?


ага, All Inclusive De Luxe :mrgreen: :mrgreen:
спам прислали сегодня,
только спам для новых клиентов а прислали текущему

тарифы у них не сильно комплиментарные, как посмотрю, так что не знаю что сказать... для new card скорее всего бесплатно не получится
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
FeelsReal
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:27

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.


у них х*ц поймешь по документам, если повезет - совпадет со словами куры, но лучше тестировать самостоятельно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:13

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.



так це неможливо ж у зв'язку обмеженнями, це операція йде , як купівля валюти , а це онлайн заборонено ж. Інші банки, які мали таку ж фічу до 24 - зараз так не роблять через обмеження ж
bems654556
 
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