RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:27

  uaprofi написав:
  lara_08 написав:Укрсиб проснулся
UKRSIBBANK запускає «Валютообмінний» депозит
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... j-depozit/


100 грн. за текущий счёт в долларах как-то можно не платить?

может есть какой то способ, может какую карту нужно открыть?


ага, All Inclusive De Luxe :mrgreen: :mrgreen:
спам прислали сегодня,
только спам для новых клиентов а прислали текущему

тарифы у них не сильно комплиментарные, как посмотрю, так что не знаю что сказать... для new card скорее всего бесплатно не получится
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
FeelsReal
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.06.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:27

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.


у них х*ц поймешь по документам, если повезет - совпадет со словами куры, но лучше тестировать самостоятельно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:13

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.



так це неможливо ж у зв'язку обмеженнями, це операція йде , як купівля валюти , а це онлайн заборонено ж. Інші банки, які мали таку ж фічу до 24 - зараз так не роблять через обмеження ж
bems654556
 
Повідомлень: 61
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 20:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5439
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:33

  Howl написав:Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.


уж точно есть все закрыть и открыть на другой номер - для Бильше, с колесом делал так

подвариации смотрите сами - мож номер сменить, а мож попросить технарей их
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.