RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:27

  uaprofi написав:
  lara_08 написав:Укрсиб проснулся
UKRSIBBANK запускає «Валютообмінний» депозит
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... j-depozit/


100 грн. за текущий счёт в долларах как-то можно не платить?

может есть какой то способ, может какую карту нужно открыть?


ага, All Inclusive De Luxe :mrgreen: :mrgreen:
спам прислали сегодня,
только спам для новых клиентов а прислали текущему

тарифы у них не сильно комплиментарные, как посмотрю, так что не знаю что сказать... для new card скорее всего бесплатно не получится
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
FeelsReal
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.06.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:27

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.


у них х*ц поймешь по документам, если повезет - совпадет со словами куры, но лучше тестировать самостоятельно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:13

  FeelsReal написав:Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.



так це неможливо ж у зв'язку обмеженнями, це операція йде , як купівля валюти , а це онлайн заборонено ж. Інші банки, які мали таку ж фічу до 24 - зараз так не роблять через обмеження ж
bems654556
 
Повідомлень: 61
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 20:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5439
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:33

  Howl написав:Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.


уж точно есть все закрыть и открыть на другой номер - для Бильше, с колесом делал так

подвариации смотрите сами - мож номер сменить, а мож попросить технарей их
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:26

«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.
greenozon
 
Повідомлень: 15219
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:43

  greenozon написав:«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.

Агітуємо за доляр під два відсотки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13592
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4795)
26.06.2023 19:08
ОТП БАНК (314)
26.06.2023 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.