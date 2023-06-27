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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:27
uaprofi написав:
100 грн. за текущий счёт в долларах как-то можно не платить?
может есть какой то способ, может какую карту нужно открыть?
ага, All Inclusive De Luxe
спам прислали сегодня,
только спам для новых клиентов а прислали текущему
тарифы у них не сильно комплиментарные, как посмотрю, так что не знаю что сказать... для new card скорее всего бесплатно не получится
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cohan
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:43
Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
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FeelsReal
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:27
FeelsReal написав:
Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
у них х*ц поймешь по документам, если повезет - совпадет со словами куры, но лучше тестировать самостоятельно
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Додано: Сер 21 чер, 2023 13:13
FeelsReal написав:
Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
так це неможливо ж у зв'язку обмеженнями, це операція йде , як купівля валюти , а це онлайн заборонено ж. Інші банки, які мали таку ж фічу до 24 - зараз так не роблять через обмеження ж
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Додано: Нед 25 чер, 2023 20:01
Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.
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Howl
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:33
Howl написав:
Для тех, кто отказался от участия в программе "ЕКСТРА більше", есть возможность повторно принять участие в программе через мобильное приложение или интернет-банкинг.
уж точно есть все закрыть и открыть на другой номер - для Бильше, с колесом делал так
подвариации смотрите сами - мож номер сменить, а мож попросить технарей их
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cohan
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:26
«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.
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greenozon
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:43
greenozon написав:
«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.
Агітуємо за доляр під два відсотки
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sens
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Додано: Вів 27 чер, 2023 08:48
Агітуємо за доляр під два відсотки
але щоб валізами,
і щоб без питань
і без комісій
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flysoulfly
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Додано: Вів 27 чер, 2023 08:56
sens написав: greenozon написав:
«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.
Агітуємо за доляр під два відсотки
Размер учетной ставки центрального банка в США остался без изменений и составил 5.25 % в июне 2023. Максимальная ставка достигала 20 %
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Мизантрóп
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