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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:20

  Мизантрóп написав:
  sens написав:
  greenozon написав:«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.

Агітуємо за доляр під два відсотки

Размер учетной ставки центрального банка в США остался без изменений и составил 5.25 % в июне 2023. Максимальная ставка достигала 20 %

???
Було в цьому році 0,01 ,зараз як у комбанках де найбільші відсотки. Можна відкривати по 2500 хоч кожен день. Гадаю що віддадуть такими ж банкнотами + відсотки гривнями.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Не відкриваються ні Укрсиб бізнес, ні Укрсиб онлайн, ні сайт банку. Що б це могло значити?
Julio
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:24

Julio
Вже майже годину лежить все, це якесь пазоріщє.....

Зателефонував персональному менеджеру - каже їм сказали чекати, займаються проблемою, але звісно не пояснили що саме сталося
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:04

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Онлайн вже живий, решту не пробував
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:09

зранку навіть не працював переказ між власними рахунками в Веб ІБ...
"непередбачувана помилка" бла бла бла
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:13

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:45

  isen написав:Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?

Аналогічно, вже другий день
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:17

  AlexTk написав:
  isen написав:Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?

Аналогічно, вже другий день

Попробуйте вот так 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:34

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Обновил приложение, заработало
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:37

  isen написав:Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?


Перший день були глюки типу "немає конекту", доводилося типу оновлювати відправку даних при логині і воно таки пробивалося, зараз все як зазвичай працює. Застосунок не оновлював
DmitryZP
 
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