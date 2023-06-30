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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:20
Мизантрóп написав: sens написав: greenozon написав:
«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
- на 3 місяці – із 8 до 10% річних;
- на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.
Агітуємо за доляр під два відсотки
Размер учетной ставки центрального банка в США остался без изменений и составил 5.25 % в июне 2023. Максимальная ставка достигала 20 %
???
Було в цьому році 0,01 ,зараз як у комбанках де найбільші відсотки. Можна відкривати по 2500 хоч кожен день. Гадаю що віддадуть такими ж банкнотами + відсотки гривнями.
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sens
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:42
Не відкриваються ні Укрсиб бізнес, ні Укрсиб онлайн, ні сайт банку. Що б це могло значити?
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Julio
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:24
Julio
Вже майже годину лежить все, це якесь пазоріщє.....
Зателефонував персональному менеджеру - каже їм сказали чекати, займаються проблемою, але звісно не пояснили що саме сталося
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DmitryZP
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:04
Онлайн вже живий, решту не пробував
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nighthawk5
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Додано: Вів 27 чер, 2023 13:09
зранку навіть не працював переказ між власними рахунками в Веб ІБ...
"непередбачувана помилка" бла бла бла
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greenozon
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:13
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
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isen
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:45
isen написав:
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
Аналогічно, вже другий день
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AlexTk
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:17
AlexTk написав: isen написав:
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
Аналогічно, вже другий день
Попробуйте вот
так 😉
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:34
Обновил приложение, заработало
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isen
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:37
isen написав:
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
Перший день були глюки типу "немає конекту", доводилося типу оновлювати відправку даних при логині і воно таки пробивалося, зараз все як зазвичай працює. Застосунок не оновлював
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DmitryZP
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