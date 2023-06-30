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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:54
Достаточно было просто сбросить кэш и удалить данные приложения.
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chill
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