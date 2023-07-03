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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 00:51
Додано: Суб 01 лип, 2023 16:28
Додано: Нед 02 лип, 2023 17:54
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:09
Можливо комусь стане у нагоді - коли трапляється у застосунку "сервіс тимчасово не доступний" (це на логині таке) я роблю примусове зупинення застосунку (кеш можна не чистити). Після перезапуску апки знов з'являється форма вводу пароля та працює вхід за відбитком пальця. Бо сапорт радив перевстановлювати застосунок, але як на мене це якась лажа.
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