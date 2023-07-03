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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:54
Достаточно было просто сбросить кэш и удалить данные приложения.
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chill
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Додано: Суб 01 лип, 2023 00:51
chill написав:
Достаточно было просто сбросить кэш и удалить данные приложения.
Навіть до заводських скидати не потрібно? Тоді це топовий сервіс від банки!
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klug
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Додано: Суб 01 лип, 2023 16:28
AlexTk написав: isen написав:
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
Аналогічно, вже другий день
прочитав що тупа москальня ДДОС-ить банк
тому таке...
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greenozon
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:54
greenozon написав: AlexTk написав: isen написав:
Добрый день.
Мобильное приложение банка не работает только у меня или у кого то тоже такая проблема?
Аналогічно, вже другий день
прочитав що тупа москальня ДДОС-ить банк
тому таке...
Чому саме Сибас чи це єдиний банк, що не знає, як захищатися?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:09
Можливо комусь стане у нагоді - коли трапляється у застосунку "сервіс тимчасово не доступний" (це на логині таке) я роблю примусове зупинення застосунку (кеш можна не чистити). Після перезапуску апки знов з'являється форма вводу пароля та працює вхід за відбитком пальця. Бо сапорт радив перевстановлювати застосунок, але як на мене це якась лажа.
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DmitryZP
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:23
якщо слати СЕП на інший банк в не-операційний час, як банк відпускає платіж?
в мене вискакує віконечко а-ля чи хочете зберегти платіж і відправити його в робочі години
кажеш так - і от цікаво коли воно виходить
в опер час питань немає - до 5 хв долітає
а от наприклад сьоодін пів 9 слав на Глобус, дойло 9:20
незрозуміла логіка
і якщо слати в суб-неділю тоді лише пон 9+ вийде?
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greenozon
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:32
greenozon в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром
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Кассандра
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