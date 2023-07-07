Кассандра написав: greenozon написав: Кассандра написав:greenozon
в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром
а віконечко-попередження показував вам?
Пару месяцев назад ещё показывал, в июне уже нет
в мене показує десь в 90% випадків якщо робити переказ до 9 ранку
але далі система поводиться незрозуміло (якщо погодитись на попередження) і непередбачувано - інколи шле майже одразу (5-10 хв) а інколи як от вчора аж в 9 20 пішло..) а слав десь 8 30 +-