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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
5
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  greenozon написав:в мене вискакує віконечко а-ля чи хочете зберегти платіж і відправити його в робочі години
кажеш так - і от цікаво коли воно виходить
До внедрения СЭП-4.0 банк выпускал не раньше 8-30 или 9-00. Сейчас ситуация должна быть лучше.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:57

  greenozon написав:
  Кассандра написав:greenozon в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром


а віконечко-попередження показував вам?

Пару месяцев назад ещё показывал, в июне уже нет
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:45

  Кассандра написав:
  greenozon написав:
  Кассандра написав:greenozon в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром


а віконечко-попередження показував вам?

Пару месяцев назад ещё показывал, в июне уже нет


в мене показує десь в 90% випадків якщо робити переказ до 9 ранку
але далі система поводиться незрозуміло (якщо погодитись на попередження) і непередбачувано - інколи шле майже одразу (5-10 хв) а інколи як от вчора аж в 9 20 пішло..) а слав десь 8 30 +-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:01

  Howl написав:
  greenozon написав:в мене вискакує віконечко а-ля чи хочете зберегти платіж і відправити його в робочі години
кажеш так - і от цікаво коли воно виходить
До внедрения СЭП-4.0 банк выпускал не раньше 8-30 или 9-00.
в 9:02 уже на банк-получатель заходило тогда
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:22

коллеги подскажите:
валютный депозит открытый в отделении "светиться" в приложении?
по окончании такого депозита - его можно "превратить" в гривну в приложении?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:19

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

По ідеї мав би світитись і валютку теж можна продати якщо вона потім впаде на картковий рахунок, але я сам так не пробував і теж цікаво чи так воно є на практиці
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:42

в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:56

  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:38

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

шановни карусельщики, а как тут с комисом при снятии доллара?

фри или таки 1% если тупанул и вернул на карту?
cohan
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