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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:31
greenozon написав:
в мене вискакує віконечко а-ля чи хочете зберегти платіж і відправити його в робочі години
кажеш так - і от цікаво коли воно виходить
До внедрения СЭП-4.0 банк выпускал не раньше 8-30 или 9-00. Сейчас ситуация должна быть лучше.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:57
greenozon написав: Кассандра написав:greenozon
в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром
а віконечко-попередження показував вам?
Пару месяцев назад ещё показывал, в июне уже нет
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:45
Кассандра написав: greenozon написав: Кассандра написав:greenozon
в прошлом месяце тестово отправляла в не опер. время - сибас выпускал сразу, а пару месяцев ранее - только утром
а віконечко-попередження показував вам?
Пару месяцев назад ещё показывал, в июне уже нет
в мене показує десь в 90% випадків якщо робити переказ до 9 ранку
але далі система поводиться незрозуміло (якщо погодитись на попередження) і непередбачувано - інколи шле майже одразу (5-10 хв) а інколи як от вчора аж в 9 20 пішло..) а слав десь 8 30 +-
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:01
Howl написав: greenozon написав:
в мене вискакує віконечко а-ля чи хочете зберегти платіж і відправити його в робочі години
кажеш так - і от цікаво коли воно виходить
До внедрения СЭП-4.0 банк выпускал не раньше 8-30 или 9-00.
в 9:02 уже на банк-получатель заходило тогда
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:22
коллеги подскажите:
валютный депозит открытый в отделении "светиться" в приложении?
по окончании такого депозита - его можно "превратить" в гривну в приложении?
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:19
По ідеї мав би світитись і валютку теж можна продати якщо вона потім впаде на картковий рахунок, але я сам так не пробував і теж цікаво чи так воно є на практиці
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:42
в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
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emeta
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:56
emeta написав:
в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць
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novichok
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:38
шановни карусельщики, а как тут с комисом при снятии доллара?
фри или таки 1% если тупанул и вернул на карту?
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cohan
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:54
cohan написав:
шановни карусельщики, а как тут с комисом при снятии доллара?
фри или таки 1% если тупанул и вернул на карту?
Тільки через касу готівкою безкоштовно
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sens
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