посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 14:58
Додано: Вів 22 сер, 2023 00:05
оце дило
а то я помню, что всовывал внасчет около 250: 145 (до 150 типа) через кассу и ~100 через банкомат пока он не выключился на*уй с зажевом последней пачки (хотел тоже 150) и заявлением на возврат...
так вот эти ~250 разослал на след день по каруселям одним касанием (на 2-3 банка)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|