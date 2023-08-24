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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
5
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:58

  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
flysoulfly
 
Повідомлень: 2538
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 00:05

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц


оце дило

а то я помню, что всовывал внасчет около 250: 145 (до 150 типа) через кассу и ~100 через банкомат пока он не выключился на*уй с зажевом последней пачки (хотел тоже 150) и заявлением на возврат... :twisted:

так вот эти ~250 разослал на след день по каруселям одним касанием (на 2-3 банка)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:16

cohan через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:40

  KVV написав:cohan через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?


на обычную, нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета
без комиссии, да
cohan
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Повідомлень: 5974
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:13

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц



Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... hennja.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:31

  cohan написав:нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета

не прикриють.
єдине що можуть перевести в тариф звичайної НК.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:47

  greenozon написав:Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...
та ну хто ті люди?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 131132133134
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