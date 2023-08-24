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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 14:58
novichok написав: emeta написав:
в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць
посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 00:05
flysoulfly написав: novichok написав: emeta написав:
в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць
посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
оце дило
а то я помню, что всовывал внасчет около 250: 145 (до 150 типа) через кассу и ~100 через банкомат пока он не выключился на*уй с зажевом последней пачки (хотел тоже 150) и заявлением на возврат...
так вот эти ~250 разослал на след день по каруселям одним касанием (на 2-3 банка)
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cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:16
cohan через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?
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KVV
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:40
KVV написав:cohan
через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?
на обычную, нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета
без комиссии, да
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cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:13
flysoulfly написав: novichok написав: emeta написав:
в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?
Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць
посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... hennja.pdf
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greenozon
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:31
cohan написав:
нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета
не прикриють.
єдине що можуть перевести в тариф звичайної НК.
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KVV
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:47
greenozon написав:
Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...
та ну хто ті люди?
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flysoulfly
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