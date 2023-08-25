RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
5
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:58

  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц
flysoulfly
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 00:05

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц


оце дило

а то я помню, что всовывал внасчет около 250: 145 (до 150 типа) через кассу и ~100 через банкомат пока он не выключился на*уй с зажевом последней пачки (хотел тоже 150) и заявлением на возврат... :twisted:

так вот эти ~250 разослал на след день по каруселям одним касанием (на 2-3 банка)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:16

cohan через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?
KVV
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:40

  KVV написав:cohan через касу на яку картку вносили? НК ЗКП і без комісу?


на обычную, нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета
без комиссии, да
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:13

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  emeta написав:в приложении СЭП наружу с NEW card без комиссии?

Без комісій, але тільки в робочі дні та 150т в місяць

посмотрел их распечатку по лимитам и уточняю:
укрсибовским ИБ наружу СЕП с NewCard
150К за раз
250К за день
500К за месяц



Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... hennja.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 15421
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:31

  cohan написав:нету ZKP, подумываю вот открыть но хз не прикроют ли потом за надходження не с того счета

не прикриють.
єдине що можуть перевести в тариф звичайної НК.
KVV
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:47

  greenozon написав:Premium і Personal banking ліміти виглядають солідніше...
та ну хто ті люди?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:34

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  flysoulfly написав:та ну хто ті люди?

Ну я :)
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 18.07.20
Подякував: 445 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:19

  nighthawk5 написав:
  flysoulfly написав:та ну хто ті люди?

Ну я :)

як стати вами?😉
KVV
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:48

Банк цікавиться відгуком про свій сервіс UKRSIB online!
треба допомогти йому зрозуміти що добре а що треба додати-доробити -

https://ukrsibbank.com/opytuvannya-dlya ... n=25800161
greenozon
 
Повідомлень: 15421
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9234)
25.08.2023 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.