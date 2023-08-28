|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:32
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
ліміт 100к на закордон схоже перетворився з місячно-календарного на 30денний
Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:43
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Як варіант - тримати там певну суму коштів (вказані в табличці з тарифами), ну або бути айтішником))
Але якщо обслуговуєтесь в адекватному відділенні - то потім можуть перевести на вищий пакет без обов'язкових умов, якщо в них є така можливість. Але преміум давали отак ще в часи ковідла, що там зараз - точно сказати не можу...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|