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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:32
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
ліміт 100к на закордон схоже перетворився з місячно-календарного на 30денний
Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:43
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Як варіант - тримати там певну суму коштів (вказані в табличці з тарифами), ну або бути айтішником))
Але якщо обслуговуєтесь в адекватному відділенні - то потім можуть перевести на вищий пакет без обов'язкових умов, якщо в них є така можливість. Але преміум давали отак ще в часи ковідла, що там зараз - точно сказати не можу...
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:08
вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)
Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.
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