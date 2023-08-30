RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:32

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ліміт 100к на закордон схоже перетворився з місячно-календарного на 30денний
Diman
 
Повідомлень: 668
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57

  KVV написав:
  nighthawk5 написав:
  flysoulfly написав:та ну хто ті люди?

Ну я :)

як стати вами?😉


так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6008
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:43

  cohan написав:так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность

поки що мені ліміту в 500к на сеп вистачає з головою.
проте питання можна вивчити детальніше - може там ще якісь плюшки окрім вищих лімітів.
KVV
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  KVV написав:як стати вами?😉

Як варіант - тримати там певну суму коштів (вказані в табличці з тарифами), ну або бути айтішником))
Але якщо обслуговуєтесь в адекватному відділенні - то потім можуть перевести на вищий пакет без обов'язкових умов, якщо в них є така можливість. Але преміум давали отак ще в часи ковідла, що там зараз - точно сказати не можу...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 18.07.20
Подякував: 448 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:08

  nighthawk5 написав:Як варіант - тримати там певну суму коштів

вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)

Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.
KVV
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  KVV написав:певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо

Ну це вони кажуть про прям преміумний преміум, там ще є варіант посередині з 150к на рахунках, без плюшок в аеропортах ітп.

Депозити в валюті в них зараз доволі непогані, до речі.
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 18.07.20
Подякував: 448 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, sergii_naushenko, SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (108)
30.08.2023 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.