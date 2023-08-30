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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:32

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ліміт 100к на закордон схоже перетворився з місячно-календарного на 30денний
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57

  KVV написав:
  nighthawk5 написав:
  flysoulfly написав:та ну хто ті люди?

Ну я :)

як стати вами?😉


так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:43

  cohan написав:так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность

поки що мені ліміту в 500к на сеп вистачає з головою.
проте питання можна вивчити детальніше - може там ще якісь плюшки окрім вищих лімітів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  KVV написав:як стати вами?😉

Як варіант - тримати там певну суму коштів (вказані в табличці з тарифами), ну або бути айтішником))
Але якщо обслуговуєтесь в адекватному відділенні - то потім можуть перевести на вищий пакет без обов'язкових умов, якщо в них є така можливість. Але преміум давали отак ще в часи ковідла, що там зараз - точно сказати не можу...
nighthawk5
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Повідомлень: 338
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:08

  nighthawk5 написав:Як варіант - тримати там певну суму коштів

вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)

Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.
KVV
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 29.11.18
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  KVV написав:певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо

Ну це вони кажуть про прям преміумний преміум, там ще є варіант посередині з 150к на рахунках, без плюшок в аеропортах ітп.

Депозити в валюті в них зараз доволі непогані, до речі.
nighthawk5
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Повідомлень: 338
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:56

  KVV написав:
  nighthawk5 написав:Як варіант - тримати там певну суму коштів

вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)

Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.


там в валюте можно на депо, в чем и хорошо, еще и 2% будет.. наверно..
у того же Райфа или Агриколя - только гривна
cohan
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Повідомлень: 6010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
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