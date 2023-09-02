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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:32
ліміт 100к на закордон схоже перетворився з місячно-календарного на 30денний
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Diman
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57
KVV написав: nighthawk5 написав: flysoulfly написав:
та ну хто ті люди?
Ну я
як стати вами?😉
так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность
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cohan
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Додано: Нед 27 сер, 2023 09:43
cohan написав:
так там немного, 15к вроде и можно в депо держать
но вот снимать за процент - та еще особенность
поки що мені ліміту в 500к на сеп вистачає з головою.
проте питання можна вивчити детальніше - може там ще якісь плюшки окрім вищих лімітів.
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KVV
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Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45
KVV написав:
як стати вами?😉
Як варіант - тримати там певну суму коштів (вказані в табличці з тарифами), ну або бути айтішником))
Але якщо обслуговуєтесь в адекватному відділенні - то потім можуть перевести на вищий пакет без обов'язкових умов, якщо в них є така можливість. Але преміум давали отак ще в часи ковідла, що там зараз - точно сказати не можу...
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nighthawk5
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Додано: Вів 29 сер, 2023 14:08
nighthawk5 написав:
Як варіант - тримати там певну суму коштів
вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)
Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.
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KVV
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Додано: Сер 30 сер, 2023 19:16
KVV написав:
певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо
Ну це вони кажуть про прям преміумний преміум, там ще є варіант посередині з 150к на рахунках, без плюшок в аеропортах ітп.
Депозити в валюті в них зараз доволі непогані, до речі.
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nighthawk5
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Додано: Сер 30 сер, 2023 20:56
KVV написав: nighthawk5 написав:
Як варіант - тримати там певну суму коштів
вчора поповняв готівкою НК у них в касі, заодно спитав за преміум:
- певна сума - це 400к! щоденного залишку або на депо, то виходить вигідніше ці кошти покласти десь на річний депо і заплатити 4500 річної абонки по преміум картці
- можна замість річної абонки взяти місячну за 450грн(при оборотах по картці 15к щомісяця її не нараховують)
Такий Преміум це не про мене - по летовищах не вештаюсь, облігації в них з комісіями, екстра більше і так маю.
там в валюте можно на депо, в чем и хорошо, еще и 2% будет.. наверно..
у того же Райфа или Агриколя - только гривна
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cohan
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:17
cohan написав:
там в валюте можно на депо, в чем и хорошо, еще и 2% будет.. наверно..
как это депо правильно "готовить"? без валют. карты желательно, но мне надо самому открывать депошки - это реально без карты? или надо текущий счет в $$?
Спасибо
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keep
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:41
keep написав: cohan написав:
там в валюте можно на депо, в чем и хорошо, еще и 2% будет.. наверно..
как это депо правильно "готовить"? без валют. карты желательно, но мне надо самому открывать депошки - это реально без карты? или надо текущий счет в $$?
Спасибо
самое сложное - финмон, если Вы о 400-500к эквиваленте для бесплатности пакета
надо подать доки и пополнять после одобрения
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cohan
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