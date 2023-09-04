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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
12%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:55

  reef написав:Валюту онлайн продають зараз?


опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж
DmitryZP
 
Повідомлень: 4328
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:20

  DmitryZP написав:
  reef написав:Валюту онлайн продають зараз?


опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж

Який з таким курсом є прибуток від онлайн купівлі?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14168
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 133134135136
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