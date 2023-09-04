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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:55
reef написав:
Валюту онлайн продають зараз?
опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:20
DmitryZP написав: reef написав:
Валюту онлайн продають зараз?
опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж
Який з таким курсом є прибуток від онлайн купівлі?
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