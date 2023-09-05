опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:55
Додано: Пон 04 вер, 2023 19:20
Додано: Вів 05 вер, 2023 09:16
Зараз вже 37.55
Не розумію чого ваше запитання стосується - людина запитала чи продають онлайн валюту, я відповів "можливість є". Я десь написав що я купив по 37.80 онлайн і на цьому заробив?
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