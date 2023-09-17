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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
12%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:55

  reef написав:Валюту онлайн продають зараз?


опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:20

  DmitryZP написав:
  reef написав:Валюту онлайн продають зараз?


опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж

Який з таким курсом є прибуток від онлайн купівлі?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:16

  sens написав:
  DmitryZP написав:
  reef написав:Валюту онлайн продають зараз?


опція у застосунку є, курс був вдень 37.8 на продаж

Який з таким курсом є прибуток від онлайн купівлі?


Зараз вже 37.55

Не розумію чого ваше запитання стосується - людина запитала чи продають онлайн валюту, я відповів "можливість є". Я десь написав що я купив по 37.80 онлайн і на цьому заробив?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sens написав:Який з таким курсом є прибуток від онлайн купівлі?

Ну коли наприклад комусь валюта зайшла з закордону, то він її зараз може продати лише по курсу НБУ, от і є прибуток. Не у нас, звісно.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:55

Шановні клієнти!

З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США.
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 15:34

  greenozon написав:Шановні клієнти!

З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США.
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/


viva la france!!!

кстати, неплохая ссылка по перечню и "весу" пакетов, сразу видно без Б кто что куда
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:42

Плекаємо своє

«Мінфін» спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard запускає проєкт підтримки бізнесу в Україні з загальним фондом 1 000 000 грн: 4 гранти по 250 000 грн
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:56

  greenozon написав:Шановні клієнти!

З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США.
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/

Але все-рівно, валюту в цьому банку "вбили" тарифами, поповнення безкоштовне, зняття завжди 1-1,5-2% при нульовому річному відсотку на залишок, що повністю нівелює інтерес до валютних продуктів банку, навіть для простого збереження на рахунку без відсотків. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:12

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  _Mykola_ написав:зняття завжди 1-1,5-2% при нульовому річному відсотку


В тарифах такого не бачив, хібащо знімати прямо з накопичувального рахунку. Рік тому знімав то була без комісії, плюс ще є депозити в валюті з непоганими %
nighthawk5
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