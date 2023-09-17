З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США. https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/
З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США. https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/
viva la france!!!
кстати, неплохая ссылка по перечню и "весу" пакетов, сразу видно без Б кто что куда
З 30 вересня 2023 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group скасовує комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків за наявність валютних залишків по картковим, накопичувальним та поточним рахункам клієнтів-фізичних осіб в доларах США. https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... ovuvannya/
Але все-рівно, валюту в цьому банку "вбили" тарифами, поповнення безкоштовне, зняття завжди 1-1,5-2% при нульовому річному відсотку на залишок, що повністю нівелює інтерес до валютних продуктів банку, навіть для простого збереження на рахунку без відсотків.