У карткових рахунках (пакетних пропозиціях) є відсоток за зняття, або поповнення.
Підкажіть, якщо не складно, яким продуктом користуєтеся Ви?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:31
У карткових рахунках (пакетних пропозиціях) є відсоток за зняття, або поповнення.
Підкажіть, якщо не складно, яким продуктом користуєтеся Ви?
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