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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
12%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:31

  nighthawk5 написав:
  _Mykola_ написав:зняття завжди 1-1,5-2% при нульовому річному відсотку


В тарифах такого не бачив, хібащо знімати прямо з накопичувального рахунку. Рік тому знімав то була без комісії, плюс ще є депозити в валюті з непоганими %

У карткових рахунках (пакетних пропозиціях) є відсоток за зняття, або поповнення.
Підкажіть, якщо не складно, яким продуктом користуєтеся Ви?
_Mykola_
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 09.02.09
Подякував: 652 раз.
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  #<1 ... 134135136137
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