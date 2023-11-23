RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 02:42

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:Акція «Гарантована тисяча для тисячі» від UKRSIBBANK повертається
https://ukrsibbank.com/news-post/action ... thousands/

Перша тисяча учасників, що виконали умови акції набралась в перший день


от куда такая инфа ?!
S i m
 
Повідомлень: 159
З нами з: 31.01.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 20:30

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Підтвердження входу одноразовим паролем відключається? Програма ігнорує налаштування
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:11

Акція: «Подарунок за розрахунок карткою UKRSIBBANK»

https://ukrsibbank.com/akcziya-vid-ukrs ... n=22801255
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:27

  KVV написав:Акція: «Подарунок за розрахунок карткою UKRSIBBANK»

https://ukrsibbank.com/akcziya-vid-ukrs ... n=22801255

1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити :idea: :mrgreen:
Ото бідний мій АТБ :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 05.05.21
Подякував: 361 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:37

  Amethyst написав:
  KVV написав:Акція: «Подарунок за розрахунок карткою UKRSIBBANK»

https://ukrsibbank.com/akcziya-vid-ukrs ... n=22801255

1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити :idea: :mrgreen:
Ото бідний мій АТБ :P


Думаю, поповнення мобільного теж підійде.
Під оплатою мається на увазі оплата платіжною карткою,смартфоном або іншим пристроєм з NFC. Чим більше карток бере участь, тим більший шанс отримати винагороду
V2
4
 
Повідомлень: 8155
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:42

  Amethyst написав: наземним ПОСом

чому так вирішили?
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:44

  V2 написав:
  Amethyst написав:
  KVV написав:Акція: «Подарунок за розрахунок карткою UKRSIBBANK»

https://ukrsibbank.com/akcziya-vid-ukrs ... n=22801255

1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити :idea: :mrgreen:
Ото бідний мій АТБ :P


Думаю, поповнення мобільного теж підійде.
Під оплатою мається на увазі оплата платіжною карткою,смартфоном або іншим пристроєм з NFC. Чим більше карток бере участь, тим більший шанс отримати винагороду

Ну Мастерпасс, Г/Епл-Пей та інет- шось не вказали :cry:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 05.05.21
Подякував: 361 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:27

  Amethyst написав:Ну Мастерпасс, Г/Епл-Пей та інет- шось не вказали :cry:

ну тоді по кульочки в Сільпо/Велмарт.
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:39

И только тем, кого пригласили
Учасники Акції
3.1 Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною
дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 років на момент початку Акції, які є
власниками платіжних карт, емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber...
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42

знову акція (для запрошених)
https://ukrsibbank.com/gift-for-payment ... n=22801263
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 138139140141>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Boundless, ingtrans, KVV, l_e_x і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.