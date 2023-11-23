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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лис, 2023 02:42
Мизантрóп написав:
Перша тисяча учасників, що виконали умови акції набралась в перший день
от куда такая инфа ?!
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S i m
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Додано: П'ят 10 лис, 2023 20:30
Підтвердження входу одноразовим паролем відключається? Програма ігнорує налаштування
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2XL
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:11
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KVV
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:27
1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити
Ото бідний мій АТБ
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:37
Amethyst написав:
1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити
Ото бідний мій АТБ
Думаю, поповнення мобільного теж підійде.
Під оплатою мається на увазі оплата платіжною карткою,смартфоном або іншим пристроєм з NFC. Чим більше карток бере участь, тим більший шанс отримати винагороду
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V2
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:42
Amethyst написав:
наземним ПОСом
чому так вирішили?
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KVV
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:44
V2 написав: Amethyst написав:
1000 КБ500 роЗіГруЮться рандомом за 3 дні по 3 покупки наземним ПОСом
Ну шоо, знов спробувати по одній цукерці три рази на касі пробити
Ото бідний мій АТБ
Думаю, поповнення мобільного теж підійде.
Під оплатою мається на увазі оплата платіжною карткою,смартфоном або іншим пристроєм з NFC. Чим більше карток бере участь, тим більший шанс отримати винагороду
Ну Мастерпасс, Г/Епл-Пей та інет- шось не вказали
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Amethyst
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- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 882 раз.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:27
Amethyst написав:
Ну Мастерпасс, Г/Епл-Пей та інет- шось не вказали
ну тоді по кульочки в Сільпо/Велмарт.
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KVV
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:39
И только тем, кого пригласили
Учасники Акції
3.1 Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною
дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 років на момент початку Акції, які є
власниками платіжних карт, емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber...
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guntherhouse777
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- Подякували: 346 раз.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42
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KVV
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- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 139 раз.
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