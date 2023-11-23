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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:11

  KVV написав:знову акція (для запрошених)

Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
WallNutPen
 
Повідомлень: 955
З нами з: 08.06.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 261 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20

  WallNutPen написав:
  KVV написав:знову акція (для запрошених)

Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее

а приглашение это где у себя искать: в обычной аппке UKRSIB online или надо ставить UKRSIB online 2.0 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:09

flysoulfly "та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber"
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11

  WallNutPen написав:Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее

так, по факту розіграш.
але ж шанси не маленькі.
KVV
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 138139140141
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