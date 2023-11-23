Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 14:11
Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:09
flysoulfly "та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber"
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11
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