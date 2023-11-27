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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 14:11
KVV написав:
знову акція (для запрошених)
Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
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WallNutPen
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20
WallNutPen написав: KVV написав:
знову акція (для запрошених
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Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
а приглашение это где у себя искать: в обычной аппке UKRSIB online или надо ставить UKRSIB online 2.0 ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:09
flysoulfly "та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber"
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KVV
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11
WallNutPen написав:
Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
так, по факту розіграш(формально - акція)
але ж шанси не маленькі.
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KVV
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:31
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sens
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:46
sens
цікаво, цікаво
ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають
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DmitryZP
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