ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають
треба більше заробляти
не зрозумів вашої відповіді по суті звернення. Моє питання було виключно кому прилітають такі пропозиції і яка для клієнта є можливість. Якщо мені постійно на лівий номер 094 прилітають пропозиції від ломбардів я розумію причину ,так само коли вмерла близька людина з номера якого викликав 102 і 103 почали приходити дуже цікаві пропозиції і головне вчасні.
ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають
треба більше заробляти
не зрозумів вашої відповіді по суті звернення. Моє питання було виключно кому прилітають такі пропозиції і яка для клієнта є можливість. Якщо мені постійно на лівий номер 094 прилітають пропозиції від ломбардів я розумію причину ,так само коли вмерла близька людина з номера якого викликав 102 і 103 почали приходити дуже цікаві пропозиції і головне вчасні.
для клиента е можливисть получить кредит наличными