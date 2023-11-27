RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:11

  KVV написав:знову акція (для запрошених)

Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее
WallNutPen
 
Повідомлень: 967
З нами з: 08.06.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20

  WallNutPen написав:
  KVV написав:знову акція (для запрошених)

Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее

а приглашение это где у себя искать: в обычной аппке UKRSIB online или надо ставить UKRSIB online 2.0 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:09

flysoulfly "та були
запрошені Банком до участі в Акції: через дзвінок від контакт-центру, через SMS-
повідомлення або повідомлення в Viber"
KVV
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11

  WallNutPen написав:Это не акция это приглашение поучаствовать в лотерее

так, по факту розіграш(формально - акція)
але ж шанси не маленькі.
KVV
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:31

Які переваги???

Здійснюйте свої плани з кредитною карткою від UKRSIBBANK вже зараз!

📌 Кредитний ліміт до 100 000 грн
📌 Пільговий період до 56 днів
📌 Зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK без комісії

Для оформлення кредитної картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за телефоном 729 або у чаті UKRSIB online.
Пропозиція діє до 30.11.23
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14949
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:46

sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення
DmitryZP
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:16

  DmitryZP написав:sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення

треба більше заробляти :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7421
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:31

  Мизантрóп написав:
  DmitryZP написав:sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення

треба більше заробляти :wink:
не зрозумів вашої відповіді по суті звернення. Моє питання було виключно кому прилітають такі пропозиції і яка для клієнта є можливість. Якщо мені постійно на лівий номер 094 прилітають пропозиції від ломбардів я розумію причину ,так само коли вмерла близька людина з номера якого викликав 102 і 103 почали приходити дуже цікаві пропозиції і головне вчасні.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14949
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:10

  sens написав:
  Мизантрóп написав:
  DmitryZP написав:sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення

треба більше заробляти :wink:
не зрозумів вашої відповіді по суті звернення. Моє питання було виключно кому прилітають такі пропозиції і яка для клієнта є можливість. Якщо мені постійно на лівий номер 094 прилітають пропозиції від ломбардів я розумію причину ,так само коли вмерла близька людина з номера якого викликав 102 і 103 почали приходити дуже цікаві пропозиції і головне вчасні.


для клиента е можливисть получить кредит наличными :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:32

  sens написав:
  Мизантрóп написав:
  DmitryZP написав:sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення

треба більше заробляти :wink:
не зрозумів вашої відповіді по суті звернення. Моє питання було виключно кому прилітають такі пропозиції і яка для клієнта є можливість. Якщо мені постійно на лівий номер 094 прилітають пропозиції від ломбардів я розумію причину ,так само коли вмерла близька людина з номера якого викликав 102 і 103 почали приходити дуже цікаві пропозиції і головне вчасні.

на надання ліміту 1000-чі факторів© в т.ч.розмір доходів
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7421
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 139140141142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum, Вадимка і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (952)
27.11.2023 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.