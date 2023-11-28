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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:45
я вас про умови продукту, ви мені про фактори. Так і напишіть - не знаю .
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:45
Додано: Вів 28 лис, 2023 05:47
Додано: Вів 28 лис, 2023 08:20
дякую, тому для себе поки від абанк віртуальні АТБ і Вигода залишаються.
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:56
сибас после 18(или20 )часов СЭПы наружу всьо так же и отсылает только около 8:15- 9:00 утра
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