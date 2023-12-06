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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:45

я вас про умови продукту, ви мені про фактори. Так і напишіть - не знаю .
sens
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Повідомлень: 15043
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:45

  sens написав:Здійснюйте свої плани з кредитною карткою від UKRSIBBANK вже зараз!

перевага для мене:
попросив 50к - налили 50к.

недоліки:
- основна картка не бере участі в Більше(треба замовляти допку за 100грн)
- мутний грейс з усілякими РД
- грейс не такий довгий
KVV
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 05:47

  DmitryZP написав:sens цікаво, цікаво

ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають

Зображення

Это потому, что мы "красные"
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:20

  KVV написав:
  sens написав:Здійснюйте свої плани з кредитною карткою від UKRSIBBANK вже зараз!

перевага для мене:
попросив 50к - налили 50к.

недоліки:
- основна картка не бере участі в Більше(треба замовляти допку за 100грн)
- мутний грейс з усілякими РД
- грейс не такий довгий
дякую, тому для себе поки від абанк віртуальні АТБ і Вигода залишаються.
sens
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Повідомлень: 15043
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:56

сибас после 18(или20 :? )часов СЭПы наружу всьо так же и отсылает только около 8:15- 9:00 утра :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:12

flysoulfly до 22ої на зовні. на вхід були зарахування після 21:00.
KVV
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)
nik20100
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 05.03.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:31

  nik20100 написав:Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)

Треба відкривати на ВІДДІЛЕННІ,виплата через касу. Це про звичайний депозит,про валютообмінний, наберіть на відділення де відкривали гривневу картку
sens
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Повідомлень: 15043
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

nik20100 написав:Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)
Є варіант взагалі там не міняти, бо який в цьому сенс
2XL
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Повідомлень: 4039
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
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  #<1 ... 139140141142
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