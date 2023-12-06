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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:45
я вас про умови продукту, ви мені про фактори. Так і напишіть - не знаю .
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sens
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:45
sens написав:
Здійснюйте свої плани з кредитною карткою від UKRSIBBANK вже зараз!
перевага для мене:
попросив 50к - налили 50к.
недоліки:
- основна картка не бере участі в Більше(треба замовляти допку за 100грн)
- мутний грейс з усілякими РД
- грейс не такий довгий
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KVV
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Додано: Вів 28 лис, 2023 05:47
DmitryZP написав:sens
цікаво, цікаво
ліміт що у лютому минулого року порізали так і не відновили, але нові картки видають
Это потому, что мы "красные"
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guntherhouse777
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Додано: Вів 28 лис, 2023 08:20
KVV написав: sens написав:
Здійснюйте свої плани з кредитною карткою від UKRSIBBANK вже зараз!
перевага для мене:
попросив 50к - налили 50к.
недоліки:
- основна картка не бере участі в Більше(треба замовляти допку за 100грн)
- мутний грейс з усілякими РД
- грейс не такий довгий
дякую, тому для себе поки від абанк віртуальні АТБ і Вигода залишаються.
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sens
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:56
сибас после 18(или20
)часов СЭПы наружу всьо так же и отсылает только около 8:15- 9:00 утра
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 09:12
flysoulfly до 22ої на зовні. на вхід були зарахування після 21:00.
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KVV
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:07
Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)
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nik20100
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:31
nik20100 написав:
Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)
Треба відкривати на ВІДДІЛЕННІ,виплата через касу. Це про звичайний депозит,про валютообмінний, наберіть на відділення де відкривали гривневу картку
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sens
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:56
nik20100 написав:Подскажите пожалуйста есть ли какие-то варианты снять валютообменный депозит без %%?
(загнать на месячный депозит, текущий счет и тп)
Є варіант взагалі там не міняти, бо який в цьому сенс
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2XL
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