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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:01

Amethyst
500 пропустив, прийшло на 1000 :)
V2
4
 
Повідомлень: 8160
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:47

Amethyst
Приймав участь 2х500, на 1000 теж прийшло запрошення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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  #<1 ... 140141142143
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