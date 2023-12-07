|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:01
Amethyst
500 пропустив, прийшло на 1000
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8160
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1356 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:47
Amethyst
Приймав участь 2х500, на 1000 теж прийшло запрошення
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему