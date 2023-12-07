Amethyst
500 пропустив, прийшло на 1000
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 16:41
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Підкажіть вже були виплати за 5 оплат і поповнення мобільного через додаток?
Бо не грошей ні нових запрошень нічого немає
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:09
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:09
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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