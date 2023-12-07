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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:01

Amethyst
500 пропустив, прийшло на 1000 :)
V2
4
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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1
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:47

Amethyst
Приймав участь 2х500, на 1000 теж прийшло запрошення
novichok
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Повідомлень: 3216
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:41

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Підкажіть вже були виплати за 5 оплат і поповнення мобільного через додаток?
Бо не грошей ні нових запрошень нічого немає
2XL
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Повідомлень: 4043
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:09

  2XL написав:Підкажіть вже були виплати за 5 оплат і поповнення мобільного через додаток?
Бо не грошей ні нових запрошень нічого немає


ПЕРШІЙ ТИСЯЧІ ГАРАНТОВАНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ?
После нового года только должны быть выплаты
emeta
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Повідомлень: 2747
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Подякував: 135 раз.
Подякували: 224 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:03

Amethyst, якщо можна, скиньте лінк на повні умови
unknownurl
 
Повідомлень: 757
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:09

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  emeta написав:ПЕРШІЙ ТИСЯЧІ ГАРАНТОВАНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ?

Всім учасникам участь у розіграші :)
V2
4
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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  #<1 ... 140141142143
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