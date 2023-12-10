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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:01
Amethyst
500 пропустив, прийшло на 1000
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V2
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4
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- Повідомлень: 8161
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1356 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:47
Amethyst
Приймав участь 2х500, на 1000 теж прийшло запрошення
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novichok
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- Повідомлень: 3219
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:41
Підкажіть вже були виплати за 5 оплат і поповнення мобільного через додаток?
Бо не грошей ні нових запрошень нічого немає
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2XL
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- Повідомлень: 4043
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 251 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:09
2XL написав:
Підкажіть вже були виплати за 5 оплат і поповнення мобільного через додаток?
Бо не грошей ні нових запрошень нічого немає
ПЕРШІЙ ТИСЯЧІ ГАРАНТОВАНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ?
После нового года только должны быть выплаты
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emeta
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- Повідомлень: 2750
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 225 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:03
Amethyst, якщо можна, скиньте лінк на повні умови
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unknownurl
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- Повідомлень: 758
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 230 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:09
emeta написав:
ПЕРШІЙ ТИСЯЧІ ГАРАНТОВАНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ?
Всім учасникам участь у розіграші
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V2
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4
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- Повідомлень: 8161
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1356 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:31
Акція: «Подарунок за розрахунок карткою – 1000 грн»
unknownurl написав:Amethyst
, якщо можна, скиньте лінк на повні умови
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Amethyst
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- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 899 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:41
Це тільки в торгових мережах треба оплата? На сайті не покатить?
Опис, звісно, це щось.
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2XL
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- Подякували: 251 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:47
2XL написав:
Це тільки в торгових мережах треба оплата? На сайті не покатить?
Опис, звісно, це щось.
ну я теж так вирішив для себе, що треба тільки три рази по 3 канхфети в день купляти в АТБ
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:52
Для новых клиентов сейчас есть какие-нибудь плюшки?
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vovareuckij
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