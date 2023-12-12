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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:35

хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу? :|
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:28

  vovareuckij написав:Для новых клиентов сейчас есть какие-нибудь плюшки?


да, обзвон на кредитику / кредит наличными
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:28

  greenozon написав:хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу? :|

̶̶̶Е̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶с̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶є̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶к̶̶̶с̶̶̶і̶̶ Bolt :(
novichok
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