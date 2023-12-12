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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:35
хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:28
vovareuckij написав:
Для новых клиентов сейчас есть какие-нибудь плюшки?
да, обзвон на кредитику / кредит наличными
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