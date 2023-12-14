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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:35
хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу?
Додано: Пон 11 гру, 2023 17:28
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:28
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:00
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:41
тобто зробити 20 поповнень на 1грн моб номера вже не спрацює )
чи платежі через моб додаток відповідають умовам акції?
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