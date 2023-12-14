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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:35

хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу? :|
greenozon
 
Повідомлень: 15845
З нами з: 01.06.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
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1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:28

  vovareuckij написав:Для новых клиентов сейчас есть какие-нибудь плюшки?


да, обзвон на кредитику / кредит наличными
cohan
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Повідомлень: 6433
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:28

  greenozon написав:хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу? :|

̶̶̶Е̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶с̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶є̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶к̶̶̶с̶̶̶і̶̶ Bolt :(
novichok
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Повідомлень: 3230
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:00

https://ukrsibbank.com/lpage/transactio ... n=22801293
novichok
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Повідомлень: 3230
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:41

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_500/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801293


Не відповідають умовам Акції такі транзакції:

- розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online


тобто зробити 20 поповнень на 1грн моб номера вже не спрацює )
чи платежі через моб додаток відповідають умовам акції?
zentol
 
Повідомлень: 190
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Подякував: 88 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:05

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_500/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801293


На "розіграші" клієнти не повелися, тому тепер гарантовані подарунки :)
V2
4
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:20

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

5.1. Акційний кешбек у розмірі 500 (п’ятсот) гривень нараховується за 20 транзакцій платіжною карткою
Mastercard від UKRSIBBANK смартфоном або іншим пристроєм з NFC та перекази Р2Р на картки інших
банків.
п2п надо толкать но в укрсибонлай нельзя . И п2п выход что свой что чужой с комисом
VLADPn
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Повідомлень: 2593
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Подякував: 217 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:28

  VLADPn написав:5.1. Акційний кешбек у розмірі 500 (п’ятсот) гривень нараховується за 20 транзакцій платіжною карткою
Mastercard від UKRSIBBANK смартфоном або іншим пристроєм з NFC та перекази Р2Р на картки інших
банків.
п2п надо толкать но в укрсибонлай нельзя . И п2п выход что свой что чужой с комисом

якщо тягнуть картою іншого банку це не р2р переказ?
novichok
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Повідомлень: 3230
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:31

акция для всех или опять по инд. спец. приглашениям?
emeta
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Повідомлень: 2756
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:35

emeta по приглашениям
WallNutPen
 
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