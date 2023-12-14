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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:35
хоть хтось із форумчан виграв в цій (рандом) акції 500/1000 від Укрсибу?
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greenozon
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:28
vovareuckij написав:
Для новых клиентов сейчас есть какие-нибудь плюшки?
да, обзвон на кредитику / кредит наличными
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cohan
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novichok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:00
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novichok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:41
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_500/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801293
Не відповідають умовам Акції такі транзакції:
- розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online
тобто зробити 20 поповнень на 1грн моб номера вже не спрацює )
чи платежі через моб додаток відповідають умовам акції?
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zentol
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:05
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_500/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801293
На "розіграші" клієнти не повелися, тому тепер гарантовані подарунки
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V2
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:20
5.1. Акційний кешбек у розмірі 500 (п’ятсот) гривень нараховується за 20 транзакцій платіжною карткою
Mastercard від UKRSIBBANK смартфоном або іншим пристроєм з NFC та перекази Р2Р на картки інших
банків.
п2п надо толкать но в укрсибонлай нельзя . И п2п выход что свой что чужой с комисом
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VLADPn
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:28
VLADPn написав:
5.1. Акційний кешбек у розмірі 500 (п’ятсот) гривень нараховується за 20 транзакцій платіжною карткою
Mastercard від UKRSIBBANK смартфоном або іншим пристроєм з NFC та перекази Р2Р на картки інших
банків.
п2п надо толкать но в укрсибонлай нельзя . И п2п выход что свой что чужой с комисом
якщо тягнуть картою іншого банку це не р2р переказ?
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novichok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:31
акция для всех или опять по инд. спец. приглашениям?
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emeta
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:35
emeta по приглашениям
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WallNutPen
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