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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 гру, 2023 13:05
WallNutPen написав:emeta
по приглашениям
куди ці пріглушенія приходять
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greenozon
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:09
greenozon написав: WallNutPen написав:emeta
по приглашениям
куди ці пріглушенія приходять
Мені на вайбер прийшло.
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novichok
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