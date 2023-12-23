куди ці пріглушенія приходять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 гру, 2023 13:05
Додано: Чет 14 гру, 2023 13:09
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:50
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
Додано: Суб 23 гру, 2023 14:04
Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57
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