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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:05

  WallNutPen написав:emeta по приглашениям

куди ці пріглушенія приходять
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:09

  greenozon написав:
  WallNutPen написав:emeta по приглашениям

куди ці пріглушенія приходять

Мені на вайбер прийшло.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:50

Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:19

після того як написали що буде по рандому - втопку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:04

  novichok написав:Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?


никогда не получал гарантованих, всегда были розышгыши -примерно с лета 2023
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57

  novichok написав:Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?

Так. За листопад в листопаді. За грудень 500 грн вчора о 17:00.
Фантом
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