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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 гру, 2023 13:05
WallNutPen написав:emeta
по приглашениям
куди ці пріглушенія приходять
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greenozon
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:09
greenozon написав: WallNutPen написав:emeta
по приглашениям
куди ці пріглушенія приходять
Мені на вайбер прийшло.
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novichok
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:50
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
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novichok
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:19
після того як написали що буде по рандому - втопку
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greenozon
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:04
novichok написав:
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
никогда не получал гарантованих, всегда были розышгыши -примерно с лета 2023
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cohan
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57
novichok написав:
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
Так. За листопад в листопаді. За грудень 500 грн вчора о 17:00.
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Фантом
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:58
Фантом написав: novichok написав:
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
Так. За листопад в листопаді. За грудень 500 грн вчора о 17:00.
Це мабуть за оплати 29.11-01.12?
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novichok
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Додано: Суб 23 гру, 2023 18:06
novichok написав: Фантом написав: novichok написав:
Із приймаючих в акціях за платежі в листопаді-грудні хтось отримав виграш(-і)?
За останній гарантований не на часі, а ті що проходили раніше... наіп@... обдурили?
Так. За листопад в листопаді. За грудень 500 грн вчора о 17:00.
Це мабуть за оплати 29.11-01.12?
Так. Але Укрсіб може розтянути виплати на 3-4 дні для різних клієнтів.
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Фантом
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