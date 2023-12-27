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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13
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novichok
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:51
Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
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candidat
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16
candidat написав:
Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
Тільки ліміт, та кажись 55 дній тільки
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novichok
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:36
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
жирно
жаль не прислали
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cohan
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:26
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
600грн(макс.1800) це на одного клієнта чи на картку?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:17
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую
PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?
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