RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13

https://ukrsibbank.com/lpage/transactio ... n=22801320
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:51

Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
candidat
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16

  candidat написав:Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?

Тільки ліміт, та кажись 55 дній тільки
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:36

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320


жирно
жаль не прислали
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:26

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320

600грн(макс.1800) це на одного клієнта чи на картку?
KVV
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:17

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320

90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую :-)

PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?
M-Audio
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 143144145146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1036)
28.12.2023 00:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.