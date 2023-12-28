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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:51
Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:36
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:26
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:17
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:45
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною дієздатністю
та правоздатністю, яким виповнилося 18 років на момент початку Акції, які є власниками платіжних
карт, емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), та були запрошені Банком до участі в Акції: через
дзвінок від контакт-центру, через SMS-повідомлення або повідомлення в Viber та повністю
погоджуються з Правилами (далі – Учасники Акції).
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:01
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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