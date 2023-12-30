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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13
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novichok
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:51
Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
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candidat
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16
candidat написав:
Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
Тільки ліміт, та кажись 55 дній тільки
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novichok
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:36
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
жирно
жаль не прислали
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cohan
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:26
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
600грн(макс.1800) це на одного клієнта чи на картку?
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KVV
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:17
novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую
PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?
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M-Audio
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:45
M-Audio написав: novichok написав:
https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320
90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую
PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною дієздатністю
та правоздатністю, яким виповнилося 18 років на момент початку Акції, які є власниками платіжних
карт, емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), та були запрошені Банком до участі в Акції: через
дзвінок від контакт-центру, через SMS-повідомлення або повідомлення в Viber та повністю
погоджуються з Правилами (далі – Учасники Акції).
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candidat
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
candidat написав:
повідомлення в Viber
заметил что мне года 2 вообще никакой рекламный спам от сиба в вайбер не идет
может мой фин номер както отвязался от ихнего бота? как их там вручную найти чтобы повторно подписаться на уведомления?
Востаннє редагувалось wtf
в П'ят 29 гру, 2023 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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wtf
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:01
wtf написав:
может мой фин номер както отвязался от ихнего бота?
Хз чи таке можливо, мені туди ж іноді (але кожен рік все рідше) прилітають повідомлення про транзакції (мабуть коли вони через смс/пуш не можуть доставити)
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nighthawk5
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Додано: Суб 30 гру, 2023 20:48
Думаю в Укрсибі просто тримати 75000 євро на рахунках. Чи є якісь абанки чи інші платежі?
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Investor_K
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