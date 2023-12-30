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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13

https://ukrsibbank.com/lpage/transactio ... n=22801320
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:51

Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16

  candidat написав:Укрсиб атакует предложением оформить кредитную карту. Там, кроме кредитного лимита, что-нибудь интересное типа кешбека или ещё чего-то предлагают?

Тільки ліміт, та кажись 55 дній тільки
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:36

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320


жирно
жаль не прислали
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:26

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320

600грн(макс.1800) це на одного клієнта чи на картку?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:17

  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320

90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую :-)

PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:45

  M-Audio написав:
  novichok написав:https://ukrsibbank.com/lpage/transactions_600-3-0/?utm_source=dmc&utm_medium=viber&utm_campaign=22801320

90 операцій за 3 дні?
Ні, дякую :-)

PS А там запрошення треба? Просто так ще й не працює?

3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною дієздатністю
та правоздатністю, яким виповнилося 18 років на момент початку Акції, які є власниками платіжних
карт, емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), та були запрошені Банком до участі в Акції: через
дзвінок від контакт-центру, через SMS-повідомлення або повідомлення в Viber та повністю
погоджуються з Правилами (далі – Учасники Акції).
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:повідомлення в Viber

заметил что мне года 2 вообще никакой рекламный спам от сиба в вайбер не идет
может мой фин номер както отвязался от ихнего бота? как их там вручную найти чтобы повторно подписаться на уведомления?
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 29 гру, 2023 00:31, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  wtf написав:может мой фин номер както отвязался от ихнего бота?

Хз чи таке можливо, мені туди ж іноді (але кожен рік все рідше) прилітають повідомлення про транзакції (мабуть коли вони через смс/пуш не можуть доставити)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Думаю в Укрсибі просто тримати 75000 євро на рахунках. Чи є якісь абанки чи інші платежі?
Investor_K
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